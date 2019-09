Livorno 1 settembre 2019 - La magia della "Cena in bianco" ha di nuovo incantato Livorno. Ma questa sera domenica 1 settembre, questo rito dell'eleganza e della buona cucina si è celebrato all'Ippodromo Caprilli, riaperto eccezionalmente per questa occasione per volontà del sindaco Luca Salvetti. La proposta è stata accolta con entusiasmo dagli organizzatori: Reset, Vimitato Palio Marinaro. Alla "Cena in bianco" hanno aderito 500 commensali. Il Comitato Livorno ha fornito tavoli e sedie a chi ne era sprovvisto. Hanno risposto all'invito anche il sindaco Salvetti, la vice sindaco Monica Mannucci e l'assessore Giovanna Cepparello e Pietro Contorno dello staff del sindaco. "Ci siamo divisi i compiti per il nostro menù - dichiara il sindaco - a base di lasagne, tacchino ripieno, contorno, dolce e vino". Commenta poi il sindaco: "L'iniziativa è pienamente riuscita per la location e la partecipazione di tantissima gente". Ma anche per le luci ad effetto che hanno colorato il Caprilli e per l'animazione organizzata da Reset.

Prima dell'inizio della manifestazione, conclude Salvetti "alle 18 ho dato appuntamento qui al Caprilli ad una delegazione di investitori, arrivati da tutta Italia, che operano nei settori ippico, degli spettacoli e dello sport, perché mi hanno chiesto di visitare il nostro Ippodromo e sono rimasti molto colpiti. Mi auguro che tornino con progetti e con la disponibilità a investire per il rilancio di questa prestigiosa struttura".

Monica Dolciotti

