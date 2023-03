Censimento, Livorno terza città della Toscana con 154.483 abitanti. Tutti i dati regionali

Una veduta di Livorno

Il “Newsweek”: l’ospedale di Livorno è al 106° posto in Italia

Per approfondire:

Livorno, 8 marzo 2023 – Livorno è la terza città con più residenti in Toscana: 154.483. La prima è Firenze (361.619) e la seconda è Prato (195.213).

TUTTI I DATI DELLA TOSCANA (CLICCA)

È quanto si ricava dalla lista aggiornata degli abitanti per ciascun comune italiano, in base al censimento al 31 dicembre 2021, contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica pubblicato in Gazzetta ufficiale il 3 marzo scorso ed evidenziata da Anci Toscana.

La località con meno residenti è quella di Capraia Isola (Livorno), con 378 abitanti, seguita da Sassetta (Livorno) con 475 e Careggine (Lucca) con 509).

Nella top ten dei comuni più popolosi ci sono poi Arezzo, Pistoia, Lucca, Pisa e Grosseto, Massa e Viareggio. L'unico capoluogo di provincia fuori dalla top ten è Siena con 53.062 residenti.