Centralina in porto, tutti i dati sulle polveri

Rosetta Calabrò, vice presidente dell’Associazione Livorno Porto Pulito

Livorno, 28 marzo 2023 – E’ già disponibile il primo bollettino della prima centralina per rilevare Pm2,5 e Pm10 fatta installare in via Crispi a spese della Associazione Livorno Porto Pulito. Altre due saranno piazzate a breve in Venezia e in zona via Montebello.

"Al porto la situazione dell’inquinamento da polveri sottili in questi ultimi due mesi è risultata peggiore di quella di viale Carducci per entrambi i parametri", sostiene l’associazione. Fausta Setti, biologa e consigliera dell’associazione stessa, spiega: "In assenza (almeno fino a giugno) di un confronto tra i nostri dati e quelli delle centraline Arpat che saranno attivate in tre postazioni del porto (lo ha promesso il Comune, ndr) dopo le nostre rimostranze, i dati che stiamo rilevando su Pm10 e Pm2.5 possono essere confrontati solo con i giornalieri della centralina di viale Carducci, che rileva l’inquinamento da traffico veicolare. È la seconda strada più inquinata in Toscana. Nel porto le polveri sottili sono quasi esclusivamente prodotte dal traffico navale".

Così il confronto tra i dati della centralina Arpat di viale Carducci e quella dei cittadini ha dato: "A febbraio Pm2.5 centralina Porto Pulito 18.4 ug/m3, mentre quella sul viale Carducci 14.6 ug/m3. Pm10 Porto Pulito 36.6 ug/m3, Arpat Carducci 25.6 ug/m3. A marzo PM2.5 Porto Pulito 11.7 ug/m3, Arpat Carducci 9.3 ug/m3. Pm10 Porto Pulito 32.5 ug/m3, Arpat Carducci 22.5 ug/m3". "I dati di febbraio e marzo sono riconducibili all’inversione termica (assenza di vento e cappa che hanno impedito la dispersione) – conclude Setti – e alla sabbia del deserto con vento da ovest".