Va avanti l’indagine epidemiologica nel centro di accoglienza La Caravella dio Riotorto: il personale sanitario del dipartimento di prevenzione dell’Asl ha eseguito circa 200 tamponi su tutti gli ospiti e gli operatori della struttura. I risultati pervenuti al momento sono circa 150, di questi sono 10 i soggetti positivi, tra cui un neonato, tutti però in buone condizioni di salute. Per garantire la sicurezza dei residenti, degli operatori e dei cittadini l’Asl e la prefettura hanno predisposto il trasferimento dei 10 pazienti positivi in un albergo sanitario. L’indagine a tappeto nel centro era scattata subito tra giorni fa, non appena, uno degli ospiti, un trentenne nigeriano, era risultato positivo al covid 19, pur risultando asintomatico. Ieri erano risultati negativi i tamponi dei bambini ospiti del centro di accoglienza al villaggio turistico la Caravella di Riotorto. Una notizia rassicurante, sia per i piccoli, ma anche per tutti i loro compagni di scuola: infatti i minori frequentano sia un istituto di Riotorto che uno di Piombino. In questo modo viene interrotta la possibilità di sviluppo di contagi nelle scuole evitando nuovi focolai. Per lo stesso motivo agenti di polizia, carabinieri e finanza, con il coordinamento della prefettura, sorvegliano inininterrottamente le vie di accesso e di uscita del centro La Caravella: nessuno degli ospiti in attesa del responso del tampone può uscire, in quanto viene applicata una quarantena preventiva in attesa degli esiti di tutti i controlli medici.

m.p.