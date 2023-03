Centro Sanitario Perri, eccellenza livornese "Attrezzature di ultima generazione"

Il dottor Maurizio Perri 48 anni, laureato e specializzato a Pisa in radiologia, è il direttore sanitario del Centro di Diagnostica Perri, fondato dal padre, il professore Giuseppe Perri nel 1982 a Livorno. Come studio radiologico è diventato presto un punto di riferimento nella realtà sanitaria locale. Di recente la struttura, con sede in via March, nella zona del Picchianti (in origine era a Villa Tirrena), è diventata, anche sotto impulso del dottor Marzio Perri (dal 2010 svolge qui la sua attività di radiologo) Centro Diagnostico ad Alta Tecnologia introducendo in uso clinico metodiche quali la Tac a 128 strati di ultima generazione, due Risonanza Magnetiche di cui una ad alto campo e una aperta, Più la radiologia digitale e la radiologia odontoiatrica e senologica per offrire ai pazienti un servizio completo e all’avanguardia. Maurizio Perri è dunque figlio d’arte: "Come mio padre mi sono laureato e specializzato in radiologia a Pisa. Babbo, di origine calabrese, ha studiato a Pisa al Sant’Anna. Poi è diventato professore di radiologia all’Università di Pisa. A Livorno ha trapiantato la scuola pisana di radiologia. Io ho insomma seguito le sue orme". "Il Centro Sanitario Perri è andato crescendo nel tempo – sottolinea il dottor Maurizio Perri - e ha acquisito attrezzature di ultima generazione che ci ha anche permesso di lavorare in convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Abbiamo 10 dipendenti a tempo indeterminato e possiamo contare su quindici medici libero professionisti radiologi, cardiologici e chirurghi vascolari. Tra i nostri servizi ci sono anche ecografi e macchinari per la radiologia anche odontoiatrica e per le panoramiche e gli esami dental scan conebean. Più un mammografo 3D di ultima generazione".