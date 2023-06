“Cercasi schiavo, si offrono paghe da fame e zero diritti”: il rione Venezia tappezzato di manifesti

Livorno, 17 giugno 2023 – Volantini e striscioni su alcuni muri del rione Venezia contro il lavoro nero e lo sfruttamento, a poche ore dall’inizio della Coppa Barontini, la gara remiera a cronometro nei Fossi. La protesta organizzata dal sindacato Slang Usb muove da questo quartiere perché questo è il teatro di una delle più belle manifestazioni sportive della nostra città. Nei giorni scorsi, fra l’altro, l’argomento dello sfruttamento della lavoratrici e dei lavoratori è stato affrontato dall’Unione popolare con un banco di raccolta firme e una conferenza stampa (clicca qui)

Lo striscione appeso nel rione Venezia dal sindacato Usb (Foto Lanari)

"La nostra amministrazione comunale ha deciso di investire nelle iniziative estive per rilanciare il turismo in città – si legge in un comunicato dell’Unione sindacale di base –. Ma nelle innumerevoli conferenze stampa e teatrini di presentazione non abbiamo mai sentito una parola per quanto riguarda le condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici del settore turismo. Eppure basterebbe leggere i dati ufficiali pubblicati dall'ispettorato del lavoro e dall'Inps per poter intervenire. Questo settore si regge sostanzialmente sull'illegalità. Dai (pochi) controlli effettuati 7/8 attività su 10 risultano irregolari”.

“Lavoro nero e in grigio (contratti di lavoro per meno ore rispetto a quelle effettivamente lavorate), straordinari non pagati, turni massacranti e salari da fame – prosegue la nota dello Slang Usb –. Come mai la giunta comunale non prende mai posizione su questo tema? Forse perché anche nei propri appalti, come quello del museo della città, si pagano i lavoratori 6 euro l'ora quando va bene? Come mai non si è ancora istituito il protocollo che prevede la revoca del suolo pubblico per quelle attività che hanno subito contenziosi accertati da parte dei propri dipendenti?. Nessuna parola neanche riguardo ai vergognosi contratti nazionali firmati dai sindacati di comodo, Cgil, Cisl e Uil, che prevedono paghe orarie da pochi spiccioli l'ora”.

Slang Usb conclude con un invito ai lavoratori e alle lavoratrici “a rivolgersi ai nostri sportelli, anche in forma assolutamente anonima, per segnalarci situazioni di abuso e di lavoro nero o grigio. Sabato 24 giugno saremo tutti e tutte a Roma per una grande manifestazione nazionale contro i provvedimenti del governo Meloni”.