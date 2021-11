Portoferraio, 12 novembre 2021 - Il Dipartimento di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria della zona Elba dell’Asl Toscana nord ovest ha chiuso un altro ristorante del capolugo isolano, il secondo in due giorni, per violazioni di carattere igienico sanitario.

Le irregolarità sono emerse durante un controllo a tutela della salute dei consumatori effettuato dal personale Asl insieme alla Guardia Costiera elbana.

Nei locali utilizzati dal gestore per la preparazione e la somministrazione di alimenti alla clientela sono state rilevate importanti carenze in relazione alla conservazione dei cibi, trovati in stato di contaminazione e non corretta conservazione ed all'etichettatura dei prodotti.

L’ispezione ha evidenziato anche un elevato stato di degrado degli elettrodomestici, delle celle frigorifere e delle attrezzature utilizzate per la preparazione e trasformazione delle materie prime. Il titolare del ristorante dovrà smaltire tutti i prodotti alimentari ritenuti non idonei al consumo umano e potrà riprendere la normale attività di ristorazione solo dopo aver ristabilito le condizioni igieniche minime per la conservazione dei cibi, la somministrazione dei vari alimenti e la salubrità dei luoghi di lavoro.