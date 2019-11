Livorno 25 novembre 2019 - Per motivi di sicurezza la strada provinciale 9 del circuito di Montenero di Livorno (nota come via di Quercianella) è stata chiusa al traffico. Questo provvedimento vale dall'intersezione con la strada statale Aurelia all'altezza del Castel Sonnino prima della frazione di Quercianella.

È stato deciso perché in prossimità del km 8+300 domenica sera è stato rilevato un movimento franoso forse causato dalle piogge torrenziali di queste settimane. Sul posto già domenica sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia provinciale. Il comandante della polizia provincia Maurizio Trisendi dichiara: "Dobbiamo capire le cause dello smottamento sulla SP 9. Per questa ragione è stato chiuso al transito un chilometro della strada dal bivio del Sonnino in direzione della frazione di Castellaccio, che adesso è raggiungibile passando solo da Montenero". Sono così stati disposti gli accertamenti affidati agli ingegneri che si occupano della viabilità provinciale.

Monica Dolciotti