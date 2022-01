Livorno 16 gennaio 2022 - Christian Volpi, 22 anni, allenatore dell'Unione canoisti livornesi, al Centro federale di canoa e paracanoa di Castel Gandolfo - Roma - è finalmente risalito in canoa. Una vittoria increbile per questo giovane caparbio e determinato atleta che la sera del 12 maggio 2021 ha perso le gambe.

Stava rientrando a casa con lo scooter, quando in via del Levante finì contro un palo, e subito contro il bordo della rotatoria. Il violento impatto contro la rotatoria gli causò l'amputazione delle gambe. La corsa in ospedale in condizioni disperate, poi la miracolosa ripresa e il ritorno a casa il 26 maggio con gli amici ad acclamarlo. E la città mobilitata per raccogliere oltre 100mila euro per a Christian di pagarsi le protesi.

Sabato il gran giorno a Castel Gandolfo insieme ad altri due paracanoisti e l'allenatore federale Stefano Porcu. Christian ha commentato al rientro a Livorno: "Ero euforico. Mi sono sentito come un bimbo quando gli regalano la prima bicicletta. La mia prima seconda volta".

Monica Dolciotti