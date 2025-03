Ci sono 150 posti disponibili. Contratti estivi Corsica Ferries

Corsica Ferries cerca personale navigante di Macchina, Camera e Cucina, per tutte le qualifiche. "Corsica Sardinia Ferries è un’azienda che pone al centro la soddisfazione del cliente, l’innovazione e la sostenibilità ambientale, contribuendo anche alla crescita professionale dei suoi dipendenti, in un ambente dinamico e accogliente e a condizioni economiche particolarmente favorevoli” afferma il Comandante d’Armamento Matteo Giannelli. Per imbarcare subito, è necessario essere in possesso del libretto di navigazione e dei corsi Stcw. Senza questi requisiti, la candidatura sarà comunque valutata e, in caso di accettazione, aiuteremo i candidati ad effettuare le pratiche necessarie per l’imbarco in modo semplice e veloce. Si ricercano 150 risorse da impiegare a bordo delle navi della flotta. Sul sito della Compagnia Corsica Ferries tutte le informazioni sui posti di lavoro offerti da Corsica Sardinia Ferries e come candidarsi: I profili ricercati sono diversi, per le aree macchina, camera e cucina.