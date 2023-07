“Ciao Pippi, ovunque saremo sempre con te”: l’ultimo saluto a Lorenzo Filippi

Livorno, 19 luglio 2023 – Oggi l’ultimo saluto a Lorenzo Filippi, il calciatore di vent’anni morto in un incidente stradale in via del Pendola ad Antignano fra domenica e lunedì scorsi.

La salma di Lorenzo è stata esposta ieri al cimitero dei Lupi, nelle salette dell'Svs. Oggi un breve corteo dalle 17.15, poi la cremazione.

Striscioni e fiori sul luogo dell’incidente costato la vita a Lorenzo Filippi (Foto Novi)

Sta invece un pochino meglio Andrea Persico, 18 anni, l’amico di Lorenzo che era con lui sul motorino al momento dello schianto: il ragazzo è sempre ricoverato nel reparto di ortopedia dell’ospedale.

Lorenzo Filippi

La magistratura non ha disposto l’autopsia, in quanto la dinamica dell’incidente – ricostruita dalla polizia municipale – è apparsa subito chiara. Lo scooter sul quale viaggiavano Lorenzo e il suo amico avrebbe invaso la corsia opposta sulla quale sopraggiungeva il Fiat Qubo guidato da un 58enne di Cecina. Quest’ultimo è indagato per omicidio stradale, ma la sua responsabilità sul tragico incidente sarebbe praticamente nulla essendosi trovato il ciclomotore di fronte all’improvviso mentre la vettura era sulla corsia di marcia.