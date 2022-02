Cicale Operose lanciano ’FilosoFARE’

FilosoFARE, incontri esperienziali di filosofia al Caffè Letterario Le Cicale Operose. Oggi più che mai, in un’epoca in cui le persone sono messe a dura prova, occorre incontrarsi ed essere confortati da momenti creativi e di riflessione. Ecco perché Le Cicale Operose ospitano volentieri un progetto in cui riflessione e creatività convergono per dare soccorso a coloro che sentano bisogno di attingere a questa risorsa. Alessia Cavaliere e Marta Reda, filosofe, vi invitano ad un primo incontro libero nel giardino del caffè letterario Le Cicale Operose (area riscaldata). Marta e Alessia spiegano: "Gli incontri avranno un taglio non soltanto teorico, ma soprattutto esperienziale, attraverso l’interazione di ogni partecipante, con il setting immaginario, preparato per ogni evento. Ciascuno sarà attore, ascoltatore, creatore di parole ed immagini, all’interno di un luogo condiviso, dove la filosofia verrà raccontata con un linguaggio non ordinario". La cornice entro cui si muove la riflessione: ‘La misteriosa Diotima di Mantinea . Simposio di Platone. Si invita il pubblico a portare un grande foulard leggero. Per prenotare chiamare il 347 2993159. Aperitivo al termine dell’incontro. Domani alle 18-30 Diego Barsotti presenta ‘L’anima dei sassi’ Bookabook editore, il romanzo d’esordio di Diego Barsotti, giornalista e autore livornese. Giancarlo Bertoncini (già ocente di Letteratura Italiana Università di Pisa) introduce l’autore. Questo lo scenario del romanzo: Jacopo, un professore di lettere che si è lasciato alle spalle un’adolescenza dolorosa. Eriko, una ragazza giapponese tanto affascinante quanto fuori dagli schemi. Intorno a loro, una Livorno eterea, impalpabile, multiforme. Ma soprattutto, contaminata dall’indolenza: un’energia maligna che fuoriesce dalla Grotta delle Due Lune e che rischia di distruggere il mondo intero. Guidati dall’impetuoso riemergere dei ricordi del proprio passato e da un flusso onirico inarrestabile, Jacopo ed Eriko dovranno ricollocare una misteriosa pietra all’interno della grotta e impedire che la malvagità si diffonda nel ...