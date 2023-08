Piombino, ciclista fiorentino muore travolto da un’auto

Piombino (Livorno), 13 agosto 2023 – Tragico incidente nella mattina di oggi, domenica 13 agosto, sulla strada base Geodetica, a pochi chilometri da Riotorto (Piombino). Un turista fiorentino di 79 anni che si trovava in bicicletta è morto dopo essere stato travolto da un’auto.

L’impatto è stato violentissimo. Il ciclista fiorentino, residente a Scandicci, è stato sbalzato per diversi metri dalla sua bici ed è caduto rovinosamente a terra. I soccorritori intervenuti sul posto, i sanitari della Pubblica Assistenza di Riotorto e della Croce Rossa di Piombino, hanno provato a rianimarlo sul posto, ma i tentativi sono risultati tutti inutili. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per i rilievi e gli accertamenti del caso per chiarire la dinamica dell’incidente.