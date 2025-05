Nasce la ciclo-stazione di piazza Dante: sicurezza e servizi per chi si sposta in bici

Livorno, 2 maggio 2025 - “Le parole le porta via il vento... e le bici, i livornesi”: così recita un noto detto labronico, che l’assessora Giovanna Cepparello ha dovuto constatare suo malgrado proprio ieri mattina. «Quando sono arrivata in Comune, ho scoperto con dispiacere che la mia bicicletta – quella che usavo quotidianamente da anni – era stata rubata. Per questo motivo, sottoscriverò subito l’abbonamento alla nuova ciclo-stazione di piazza Dante», ha dichiarato.

La presentazione della ciclo stazione allo scalo ferroviario di Livorno (Foto Novi)

Da oggi, infatti, chiunque voglia evitare sorprese simili potrà parcheggiare la propria bici in un luogo sicuro. La nuova ciclo-stazione non solo garantisce protezione, ma offre anche strumenti per piccole riparazioni e, in caso di necessità, una bici sostitutiva. «È un progetto molto importante per la città – ha proseguito Cepparello – e rappresenta un ulteriore tassello del PUMS, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile». La gestione della struttura è affidata a tre cooperative sociali, una scelta significativa. «Il loro contributo sarà essenziale – ha aggiunto – non solo per una gestione efficace, ma anche per la riqualificazione dell’area circostante». Federico Beconi di Brikke Brakke ha sottolineato l’originalità dell’iniziativa: «Un servizio come questo è una novità non solo per Livorno, ma per tutta Italia. A ciò si aggiunge un elemento ancora più innovativo: la possibilità di richiedere una bici sostitutiva». Anche Laura Giuliano, di Itinera, ha evidenziato lo spirito del progetto: «Siamo tre cooperative con missioni complementari. Il nostro obiettivo è valorizzare il territorio e promuovere la mobilità dolce, attraverso eventi e iniziative specifiche». Michelle Bertaccini della cooperativa Il Melograno ha infine sottolineato l’impegno per rendere la mobilità sostenibile sempre più accessibile: «Punteremo molto su mezzi e percorsi adatti a tutti». La nuova ciclo-stazione sarà inaugurata ufficialmente nella mattina di sabato, in occasione dell’iniziativa Bimbinbici.

Ecco i costi dei vari abbonamenti:

- Giornaliero 2 euro

- Mensile 10 euro

- Annuale base 35 euro

- Annuale extra 80 euro (400 ingressi + servizio di bici sostitutiva su prenotazione)

Per informazioni: 370 1640112 da lunedì a venerdì dalle 6.45 alle 20.45