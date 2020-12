Già pronti 4 pacchetti turistici legati alla ciclovia tirrenica. La proposta di un albo per le guide bike e la collaborazione con un’app internazionale. L’Ambito Turistico Costa degli Etruschi ha deciso di puntare mettendo in rete tour operator specializzati, guide bike, aggregazioni, consorzi e associazioni che possano mettere a disposizione servizi...

Già pronti 4 pacchetti turistici legati alla ciclovia tirrenica. La proposta di un albo per le guide bike e la collaborazione con un’app internazionale. L’Ambito Turistico Costa degli Etruschi ha deciso di puntare mettendo in rete tour operator specializzati, guide bike, aggregazioni, consorzi e associazioni che possano mettere a disposizione servizi specifici e dedicati. I quattro pacchetti sono già ben strutturati e definiti con un valore economico, pronti per essere venduti e distribuiti sul mercato italiano ed estero. L’orientamento dell’ambito per quanto riguarda il turismo sportivo si concentrerà soprattutto sulle attività rivolte al turismo outdoor (cammini e bike) che è un’eccellenza del territorio. Si doterà di una propria webapp sulla sentieristica che sarà on line entro marzo 2021 e ha già creato un coordinamento per la ciclovia tirrenica che avrà il compito di fare una ricognizione della situazione attuale, sviluppando le potenzialità turistiche del territorio per il mondo bike, in linea con il modello del progetto Intense. È stata infine presentata la Bike square Tirreno app, una nuova start up che fornisce info e servizi per il cicloturismo, risultata tra le migliori 10 app dell’anno nel concorso FactorYmpresa Turismo di Invitalia per la sfida Bike touring. La app fornisce anche un servizio di noleggio di bici elettriche che si avvale di partner individuati sul territorio. Nei primi giorni della prossima settimana saranno disponibili sulla piattaforma https:makecostadeglietruschi.it la registrazione del webmeeting Tutti in sella per il turismo sostenibile: la costa degli etruschi e alcuni estratti del documento con il piano di gestione dell’Ambito che contiene le modalità di governance, gli indirizzi strategici e le azioni prioritarie stabilite dai Comuni.