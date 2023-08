“Cinque giorni senz’acqua, un vero inferno”. Proteste per i disservizi a Colle d’Orano

Marciana (Isola d’Elba, Livorno), 1 agosto 2023 – “La zona della Gabbiola a Colle d’Orano all’Elba è come il Bronx, ci lasciano per giorni senz’acqua. Ieri (31 luglio) è tornata l’acqua dopo cinque giorni che eravamo senza. Ce l’hanno data solo per tre ore il 29 luglio, dalle 7,30 alle 11. Ed è una cosa sistematica che si ripete da anni durante la stagione estiva”, dice Fabio Pisani, elbano doc di Sant’Andrea, che alla Gabbiola ha un’abitazione e sua moglie Alma Ravasio ha il laboratorio del panificio in un locale dislocato, mentre il panificio (uno dei pochi nella zona) si trova nella alla Zanca.

"Il tubo si rompe sempre negli stessi punti ogni settimana e quando abbassano la pressione da noi l’acqua non arriva più. La zona bassa di Colle d’Orano non ha problemi perché è servita direttamente dalla dorsale dell’Asa, ma il complesso della Gabbiola, una serie di villette e terreni e vigne dove abitano una decina di famiglie, viene rifornita da un deposito collegato alla dorsale. Visto anche il dislivello in salita con meno pressione l’acqua non arriva”.

"E’ un grosso disagio che si verifica da anni, soprattutto per il forno”, puntualizza Alma. “Quando chiamiamo l’Asa ci dicono sempre che interverranno a breve ma poi non arrivano alla svelta. Lo scorso anno ho dovuto chiamare un camion privato, un’autobotte a pagamento perché eravamo senz’acqua e non potevo fare il pane”.

La replica di Asa

Dal canto suo il personale tecnico di Asa isola d’Elba conferma che la tubazione in quella zona è obsoleta. I progetti per sostituirla ci sono, ma i tubi sono grandi si estendono per vari chilometri, ci vuole un bel finanziamento per poter fare i lavori. Nel frattempo, pur sottolineando che la mancanza d’acqua non è mai prolungata o totale, i tecnici assicurano che in caso di urgenza e necessità si impegnano a fare intervenire il servizio gratuito di emergenza che rifornisca di acqua il complesso della “Gabbiola”.

di Valerie Pizzera