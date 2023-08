Cinque ragazzi su un’auto rubata con arnesi da scasso e un coltello a serramanico: denunciati

Livorno, 3 agosto 2023 – Gli agenti del commissariato della polizia di Stato di Rosignano Solvay, nella mattinata del 28 luglio scorso, transitando nei pressi dello stabilimento balneare Lillatro, si sono insospettivi per la presenza di un’auto Fiat Punto con 5 persone a bordo.

Dal controllo è emerso che al vettura era stata rubata a Follonica due giorni prima: a bordo tre ragazzi tra i 19 e i 23 anni (due dei quali marocchini, regolari sul territorio nazionale) e due ragazze minorenni, abitanti nella provincia di Pisa, risultavano essere stati già denunciati in passato per reati contro il patrimonio e contro la persona.

Tutti hanno fornito agli agenti versioni discordanti sul motivo della loro presenza in quel luogo e sulla provenienza dell’auto. A quel punto gli agenti hanno proceduto alla perquisizione personale degli stessi e addosso a uno dei ragazzi hanno trovato un coltello a serramanico e un telefono cellulare di dubbia provenienza.

Sull’auto sono stati poi trovati alcuni oggetti da scasso, come tronchesi e cacciaviti, oltre a una torcia a pile. Gli agenti hanno proceduto dunque al sequestro di quanto rinvenuto e a denunciare il giovane con il coltello per il reato di porto abusivo di armi o di oggetti atti a offendere, mentre tutti sono stati denunciati per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.

Le due ragazze minorenni sono state riaffidate ai genitori, mentre l’auto rubata è stata restituita al legittimo proprietario.