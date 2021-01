Riorganizzazione dei locali da destinare al servizio psichiatrico di diagnosi e cura all’interno dell’ospedale di Villamarina. L’Asl Toscana nord ovest ha approvato la documentazione tecnica dello studio di fattibilità, un intervento da 527mila euro, già inserito nel piano aziendale degli...

Riorganizzazione dei locali da destinare al servizio psichiatrico di diagnosi e cura all’interno dell’ospedale di Villamarina. L’Asl Toscana nord ovest ha approvato la documentazione tecnica dello studio di fattibilità, un intervento da 527mila euro, già inserito nel piano aziendale degli investimenti 2020 – 2022, e che sarà finanziato, attraverso la Regione Toscana, dalle risorse messe a disposizione dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe). Il passaggio successivo prevede la stipula tra l’Asl e il Ministero della salute di un accordo di programma che dovrebbe essere sottoscritto nel giro di qualche mese.Allo stato attuale le Zone Valli Etrusche ed Elba, quando necessitano di un ricovero in Servizio psichiatrico si avvalgono della struttura di Livorno e degli altri Spdc dell’Azienda Nordovest. L’attivazione della struttura a Piombino coprirà quindi un fabbisogno importante. L’analisi dei bisogni ha reso evidente che la dotazione ottimale per il servizio è di 9 posti letto, che troveranno spazio nei locali attualmente utilizzati per attività ambulatoriali legate al centro oncologico e per funzioni non legate all’attività sanitaria.Il progetto, che è destinato a prendere corpo nel giro di due anni, prevede un accesso al reparto indipendente; la predisposizione di 5 stanze di degenza, 4 delle quali ospiteranno 2 posti letto e 1 un solo paziente, per un totale di 9 posti letto; la realizzazione di un ambulatorio per colloqui e visite, di un ambulatorio infermieristico.