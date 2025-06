Acido cloridrico fuoriesce da cisterna a Rosignano, notte di emergenza

Rosignano Marittomo, 21 giugno 2025 – Paura nella notte tra venerdì e sabato a Rosignano, nella zona delle Morelline. Una cisterna carica di acido cloridrico ha avuto un malfunzionamento con successivo incendio. Si è verificata una fuoriuscita della pericolosa sostanza con successivo incendio.

Due carabinieri che sono stati tra i primi a intervenire per i soccorsi sono rimasti leggermente intossicati. Portati in ospedale per controlli, non sono gravi. Intanto sono iniziate le operazioni delicatissime di travaso della sostanza, dopo che le forze dell’ordine avevano interdetto un’ampia zona proprio per evitare contatti con l’eventuale nube nell’aria. L’incidente è accaduto dopo la mezzanotte. Intorno alle una è iniziato, come spiega il Comune di Rosignano Marittimo, il travaso della sostanza. Momenti di apprensione tra la popolazione ma la situazione è poi rientrata alla normalità.

"Al di fuori della zona interdetta dalle forze di Polizia non si riscontrano situazioni di pericolo. Entro un'ora, massimo due, la situazione dovrebbe essere risolta”, ha scritto il Comune intorno alle 1.30. .