Settanta persone identificate, 28 veicoli controllati, una custodia cautelare in carcere a carico di un marocchino dell’88; una custodia cautelare in carcere a carico di altro marocchino dell’80. Arrestato un tunisino del ‘73 per maltrattamenti in famiglia. In manette un tunisino di 24 anni per detenzione ai fini di spaccio di droga. Tre perquisizioni domiciliari: a casa di un tunisino del ’91 sono stati trovati una lama di coltello, un coltello a serramanico ed un pugnale: il materiale è stato sequestrato. Nell’abitazione di un altro tunisino del ‘78 uno scooter compendio di furto con targa rubata, un pugnale, 2 grammi di cocaina, una...

Settanta persone identificate, 28 veicoli controllati, una custodia cautelare in carcere a carico di un marocchino dell’88; una custodia cautelare in carcere a carico di altro marocchino dell’80. Arrestato un tunisino del ‘73 per maltrattamenti in famiglia. In manette un tunisino di 24 anni per detenzione ai fini di spaccio di droga. Tre perquisizioni domiciliari: a casa di un tunisino del ’91 sono stati trovati una lama di coltello, un coltello a serramanico ed un pugnale: il materiale è stato sequestrato. Nell’abitazione di un altro tunisino del ‘78 uno scooter compendio di furto con targa rubata, un pugnale, 2 grammi di cocaina, una bilancina di precisione, vari telefoni cellulari e 650 euro. E’ stato denunciato per reati di ricettazione, detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, detenzione abusiva di armi. Eco il bilancio delle ultime ore dell’attività di controllo della Polizia di Stato nel quadrilatero del Buontalenti. Nel cuore del centro storico, dove mercoledì notte una maxi rissa ha fattovivere ore di terrore ai residenti, le forze dell’ordine stanno facendo controlli a tappeto. Dopo la riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica riunitosi d’ urgenza su impulso del Prefetto Paolo D’Attlio, d’intesa con il Questore Roberto Massucci, e Comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, i servizi sono stati intensificati in modo da offrire una decisa risposta alla inaccettabile violenza dei fatti accaduti. L’amministrazione comunale ha annunciato che toglierà le case popolari a coloro che saranno arrestati perché coinvolti in eventi criminali. Le abitazione saranno poi nuovamente assegnate in base alle graduatorie.

La Questura sta lavorando per verificare l’anagrafe delle telecamere disponibili ed individuare le aree da implementare. Il sindaco Luca Salvetti ha annunciato una telecamera al varco della ztl in via Cosimo del Fante e anche una a trecentosessanta gradi all’incrocio con via Buontalenti.

Ieri mattina nel Pentagono, con il sindaco, c’era anche l’assessore al sociale Andrea Raspanti, il consigliere regionale del Pd Francesco Gazzetti e i Giovani Democratici al seguito di Giulio Profeta hanno fatto un giro nel quartiere. Il sindaco ha raccolto gli sfoghi dei cittadini: "Gira troppa droga fra i giovani, dovete fermarli". Arnaldo Ricci e la figlia Martina gestiscono il negozio ’Pan di zenzero’ che lavora tutta la notte: "Siamo finiti nel mirino dei residenti, ci hanno mandato email di minacce. Ma noi dobbiamo lavorare, dopo il fermo durante la pandemia. Abbiamo messo una guardia all’ingresso". Ora in via Buontalenti c’è la guerra sociale: tutti contro tutti. Nessuno si fida più, c’è paura anche del vicino di casa. Il sindaco ha promesso: Il 26 settembre presentiamo i due bandi di progettazione dei nuovi mercati. Quello in via Buontalenti sarà momentaneamente spostato in piazza della Repubblica". Poi soldi per i servizi anti droga: "Abbiamo messo 83mila euro per i servizi che saranno affidati alla polizia municipale. Controlli e una campagna informativa rivolta principalmete ai giovani". Anche l’assessore al sociale Raspanti annuncia iniziative: "Il 7 ottobre si riunirà la consulta delle associazioni. Si parlerà di integrazione".

Michela Berti