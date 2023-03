La proposta della destra: “Cittadinanza onoraria di Livorno al vescovo Giusti”

Il vescovo di Livorno, monsignor Simone Giusti (Foto Novi)

Livorno, 11 marzo 2023 – “Abbiamo proposto che il vescovo, monsignor Simone Giusti, sia insignito della cittadinanza onoraria di Livorno, dove lo scorso dicembre ha celebrato i quindici anni di ministero a capo della Chiesa locale".

Ad annunciarlo sono Andrea Romiti (capogruppo di Fratelli d’Italia) e Carlo Ghiozzi (capogruppo della Lega). Lo hanno fatto all’ultima conferenza dei capigruppo in Comune, dove l’inaspettata richiesta ha preso la maggioranza in contropiede.

Un po’ di gelo lo ha suscitato questo passo in avanti dei due esponenti del centrodestra. "Lo abbiamo fatto mettere a verbale – precisa Romiti – e saremmo davvero lieti che la nostra richiesta ottenesse l’unanimità dei consensi tra le forze politiche che siedono in consiglio comunale. Al momento non abbiamo ancora ricevuto risposte. Confidiamo siano favorevoli. Se ci fosse qualche esitazione nella maggioranza, che ha al suo interno le più varie sensibilità, potremmo pensare di presentare una mozione in consiglio comunale la più inclusiva possibile".

Perché Romiti e Ghiozzi hanno preso questa iniziativa? "Non solo per il suo impegno di uomo della Chiesa, ma anche per il suo impegno civico in quanto ha sempre dimostrato profonda attenzione, nei suoi quindici anni di ministero a Livorno, per quello che succede in città e anche verso il mondo politico", spiega Romiti.

Aggiunge Carlo Ghiozzi: "È un uomo di Chiesa e allo stesso tempo è un uomo calato nella realtà livornese in maniera attiva. In questi quindici di anni ha dato il suo contributo anche sul fronte del sostegno sociale delle persone più in difficoltà". "Basti pensare all’impegno che ha profuso, con l’aiuto della Fondazione Caritas e delle parrocchie, – sottolinea Romiti – nei momenti più drammatici della pandemia per le famiglie più bisognose".

Ma dall’altra parte che cosa ne pensano? Lo abbiamo chiesto a Paolo Fenzi, capogruppo del Partito Democratico: "Siamo diciotto consiglieri del Pd e andrà fatta una riflessione – risponde – non solo in seno al mio partito, ma nell’intera maggioranza, perché la cittadinanza onoraria è sempre stata data all’unanimità come riconoscimento della città. Perciò è sempre stata motivo di unione".

Invitato a essere più esplicito fuori dal ‘recinto diplomatico’ del suo ruolo di capogruppo del Pd, Fenzi dichiara: "Un riconoscimento del genere a monsignor Giusti mi vede favorevole, ma nel momento in cui tutti sono d’accordo".

Cosa succederà ora? Romiti e Ghiozzi hanno passato il Rubicone. La prossima mossa spetterà alla maggioranza, dove le ’anime’ sono variegate e non sarà facile mettere tutti d’accordo.

Monica Dolciotti