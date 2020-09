Clamoroso furto. Rubata la cassaforte della Coop di Riotorto. Colpo molto simile a quello avvenuto alle poste nel mese di giugno. È stato fatto esplodere lo sportello della cassaforte con del gas e prelevato 10mila euro. Il colpo ieri notte intorno alle 1.30. Le telecamere hanno mostrato tre persone con volto coperto. L’esplosione e...

Clamoroso furto. Rubata la cassaforte della Coop di Riotorto. Colpo molto simile a quello avvenuto alle poste nel mese di giugno. È stato fatto esplodere lo sportello della cassaforte con del gas e prelevato 10mila euro. Il colpo ieri notte intorno alle 1.30. Le telecamere hanno mostrato tre persone con volto coperto. L’esplosione e poi la fuga. Ad indagare i carabinieri di Piombino che dovranno verificare anche le telecamere nella zona per tentare di risalire ai malviventi. Intanto ieri a Bologna è stata sgominata da carabinieri e polizia, con l’operazione ‘Metodo Giulietta’, così chiamata per il modello di auto utilizzata per i furti, la banda specializzata negli assalti esplosivi ai bancomat. Il furto alle Poste potrebbe essere stato messo a segno da questa banda che era specializzata nel fare saltare in aria gli sportelli con il metodo della ‘marmottà, un parallelepipedo metallico riempito di esplosivo e infilato nelle fessure del bancomat. Dopo il colpo di domenica il Pd di Riotorto ripropone la questione della sicurezza. "Credo di poter parlare a nome di tutti i riotortesi, quando affermo che questi atti sono per la nostra comunità un dispiacere immenso – ha detto il segretario Andrea Toninelli - un quartiere, una volta tranquillo, è diventando la meta preferita di malviventi. È necessario ed urgente trovare una soluzione a questa incresciosa situazione. La mancanza di un controllo stabile di forze dell’ordine, rendono questo quartiere, come i fatti dimostrano, più fragile alla microcriminalità. Non è più rimandabile aprire un tavolo di confronto con tutte le istituzioni e individuare una soluzione che deve avere come primo scopo quello aumentare la sicurezza".