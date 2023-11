Muore per un malore a 45 anni davanti al compagno

Capoliveri 1 novembre 2823 – Una tranquilla giornata di festa si è trasformata in tragedia a Capoliveri. Erano circa le tre del pomeriggio del 1 novembre quando Claudia Beninj si è sentita male. La donna capoliverese di 45 anni, è morta sul colpo per un attacco cardiaco tra le braccia del compagno che ha cercato in tutti i modi di rianimarla.

La richiesta di soccorso è arrivata intorno alle 15 e subito sul posto sono intervenute un’ ambulanza della Pubblica Assistenza di Porto Azzurro e l’automedica del 118 di Portoferraio e anche l’elicottero Pegaso 2 che è subito decollato da Grosseto.

Purtroppo i tentativi di rianimare la donna sono risultati vani. La notizia si è diffusa rapidamente suscitando grande cordoglio nel piccolo borgo elbano. Sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma di Portoferraio, la salma è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria,