Cna Livorno in corteo contro il pedaggio per i tir sulla Fi-Pi-Li

Livorno, 13 aprile 203 – Anche Cna Fita Livorno aderisce al corteo di tir e bus sulla Fi-Pi-Li organizzato da Cna Fita Toscana per sabato 15 aprile con partenza dall’Interporto Merci di San Miniato (uscita Santa Croce sull’Arno) fino a Empoli est e ritorno, per protestare "contro la scelta discriminante della Regione – spiega Massimo Angioli, presidente di Cna Fita Livorno – di imporre un pedaggio selettivo che colpisca solo i mezzi pesanti in transito sulla sulla Fi-Pi-Li".

Prosegue Angioli: "Dopo aver fatto tutti i passaggi necessari con maggioranza e opposizione in Consiglio regionale, la volontà della giunta di confermare questa scelta è stata confermata. Perciò abbiamo quindi deciso di organizzare questa iniziativa, prima con il corteo dei mezzi che transiterà lungo la superstrada, poi all’interporto di San Miniato alle 11,30 assemblea. Valutata l’importanza che il provvedimento avrà anche per le altre regioni, costituendo un pericoloso precedente, interverranno i rappresentanti di Cna Fita Nazionale. L’invito è stato esteso a tutti gli esponenti politici regionali e locali".