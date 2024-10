Di notte nel porto per recuperare la droga, ma trovano la Finanza: 40 chili di coca sequestrati

Livorno, 31 ottobre 2024 – Sequestro di 40 chili di cocaina, divisa in 36 panetti nascosti in un container al porto di Livorno, proveniente dal Sud America. Tre le persone arrestate in flagranza di reato dai Finanzieri del Gruppo di Livorno e dai Funzionari del locale Reparto Antifrode dell'Ufficio delle Dogana mentre cercavano di recuperare la droga, dopo essere entrati nottetempo nel porto.

Le indagini sono state coordinate dalla procura di Livorno. La droga, sul mercato dello spaccio, avrebbe fruttato 3 milioni di euro. Lo stupefacente, dopo essere stato campionato ed analizzato dal laboratorio della locale Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, verrà distrutto presso un inceneritore.