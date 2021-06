Stava rientrando a casa ieri nel tardo pomeriggio con la busta della spesa. Era uscita da un negozio di via Buontalenti gestito da connazionali cinesi. Erano passate da poco le 19 quando dalla finestra di uno stabile in via Buontalenti (vicino piazza della Repubblica), al primo piano, è caduto un pezzo di capitello che l’ha colpita alla testa. La donna di 46 anni, di nazionalità cinese, è stramazzata a terra in una pozza di sangue. Il capitello ha colpito...

Stava rientrando a casa ieri nel tardo pomeriggio con la busta della spesa. Era uscita da un negozio di via Buontalenti gestito da connazionali cinesi. Erano passate da poco le 19 quando dalla finestra di uno stabile in via Buontalenti (vicino piazza della Repubblica), al primo piano, è caduto un pezzo di capitello che l’ha colpita alla testa.

La donna di 46 anni, di nazionalità cinese, è stramazzata a terra in una pozza di sangue. Il capitello ha colpito anche un’auto parcheggiata in strada. I testimoni (tra i quali alcuni connazionali cinesi che hanno un paio di negozi in via Buontalenti a pochi passi da dove è avvenuto l’incidente) che hanno assistito alla drammatica scena sono corsi incontro alla donna per soccorrerla.

Quando hanno capito la gravità della situazione perché perdeva sangue dalla testa ed era incosciente, hanno chiamato subito il 112 (numero unico per le emergenze) che ha allertato il 118 e i vigili del fuoco. La donna è stata soccorsa dagli operatori della Misericordia arrivati con il medico.

La donna non era cosciente. Caricata in barella e sull’ambulanza è stata così trasportata d’urgenza in ospedale in shock room dove è arrivata in coma per la brutta ferita riportata alla testa. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche gli agenti della polizia municipale e un addetto della protezione civile del Comune. Infatti dopo il sopralluogo fatto dai vigili del fuoco sull’edificio dal quale è caduto il capitello, è stato deciso di transennarne tutto il perimetro per precauzione. Così la polizia municipale ha comunicato il provvedimento all’amministratore condominiale Giemme Snc che dovrà provvedere rapidamente a far transennare lo stabile sul quale saranno effettuati ulteriori accertamenti.

Nel giro di due giorni questo è il secondo episodio drammatico che vede progonista una donna in questa zona. Infatti solo il giorno prima, martedì pomeriggio, una donna alla guida della sua auto una Aygo Toyota, ha perso il controllo della vettura per un malore e si è schiantata contro il muro dello stesso edificio, ma lato via Giovanetti. Per fortuna non è rimasta ferita gravemente e non ha travolto nessun pedone finendo sul marciapiede dove in quel momento non passava nessuno. Sul crollo sarà aperta un’inchiesta per capire le cause e stabilire eventuali resposabilità.

Monica Dolciotti