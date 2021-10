Oggi, in contemporanea con tante altre città italiane, anche Livorno partecipa alla campagna “Io non rischio”, per diffondere le buone pratiche di protezione civile. Per scoprire cosa ciascuno di noi può fare per affrontare le calamità, e in particolare per ridurre il rischio alluvione, l’appuntamento è in piazza Grande dalle 9 alle 18. Oltre al punto informativo, con i...

Oggi, in contemporanea con tante altre città italiane, anche Livorno partecipa alla campagna “Io non rischio”, per diffondere le buone pratiche di protezione civile. Per scoprire cosa ciascuno di noi può fare per affrontare le calamità, e in particolare per ridurre il rischio alluvione, l’appuntamento è in piazza Grande dalle 9 alle 18. Oltre al punto informativo, con i gazebo della campagna, quest’anno i volontari invitano i livornesi ad un appuntamento speciale: "Il disabile dentro la calamità: aiuto dei familiari per le evacuazioni e sistema di allertamento dei soccorsi".

I riferimenti della piazza digitale attivata sono disponibili alla pagina Facebook m.facebook.comiononrischiolivorno sulla piattaforma che ospiterà l’iniziativa utilizzando sempre l’hashtag #iononrischio2021 Per informazioni sulla piazza: cell. 370 129 5761. "Arriviamo all’appuntamento con “Io non rischio” dopo un anno chiave per la protezione civile – ha detto il sindaco Salvetti - con l’approvazione del nuovo piano e il potenziamento del settore della Protezione Civile Comunale, grazie al lavoro della comandante Annalisa Maritan e di Lorenzo Lazzerini nuovo dirigente del settore. I prossimi mesi serviranno a implementare ulteriormente la struttura ed a rafforzare i rapporti con il Comando dei Vigili del Fuoco, con la Protezione Civile Provinciale e con tutte le associazioni di volontariato di Protezione Civile. Con il quadro di rischi che varia di giorno in giorno, il Piano di Protezione Civile Comunale è stato strutturato in forma flessibile e aperta, per consentire variazioni e adattamenti in base ai diversi scenari che si potrebbero manifestare". "“Con la campagna di quest’anno – ha detto la comandante Maritan - siamo in grado di offrire ai cittadini qualcosa in più. Oltre alla piazza digitale, portiamo le buone pratiche di protezione civile in una piazza reale del centro città".