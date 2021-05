Livorno, 23 maggio 2021 - Il comitato piazza San Marco-Brigata Bartelloni ha effettuato una pulizia e la sistemazione dei murales che hanno stati oggetto di atti vandalici in piazza XI maggio. I volontari alla fine della giornata hanno affisso un cartellone con la scritta:"Piazza XI maggio patrimonio del popolo livornese".

"Questa piazza è un monumento fondamentale per la storia di Livorno, eppure versa in totale abbandono e degrado - commentano dal comitato -. Per questo saremo noi a lanciare un segnale popolare, un atto fondamentale di appartenenza, per tracciare il carattere di questa comunità in continuità con la sua storia. Per denunciarne l'abbandono e rivendicare l'attaccamento alla città, con la necessità di rivalorizzare un monumento fondamentale per la sua storia, abbiamo deciso di effettuare questa iniziativa popolare insieme al quartiere".

