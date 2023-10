Cecina, nominato il commissario prefettizio, è Vincenza Filippi

Cecina (Livorno), 23 ottobre 2023 – Nominato il commissario prefettizio al Comune di Cecina dopo le dimissioni in blocco di 9 consiglieri che hanno determinato la decadenza del sindaco Samuele Lippi. Il prefetto di Livorno Paolo D'Attilio nella tarda mattinata ha nominato Vincenza Filippi, prefetto da poco in pensione.

Ecco il comunicato ufficiale della prefettura: "A seguito delle dimissioni di nove dei sedici membri del Consiglio Comunale di Cecina, questa mattina il Prefetto Paolo D’Attilio, per garantire la provvisoria gestione dell’Ente, ha dottato il decreto di sospensione del Consiglio Comunale di Cecina e ha contestualmente nominato Commissario prefettizio il Prefetto a riposo dottoressa Vincenza Filippi, che opererà con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio. La sospensione dell’organo consiliare ha efficacia non superiore a novanta giorni, in attesa dell’emanazione del decreto di scioglimento da parte del Presidente della Repubblica».