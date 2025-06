Commissione Moby Prince, “ecco gli atti su Eni-Navarma”

Livorno, 13 giugno 2025 – Lettera al presidente della Repubblica Sergio Mattarella firmata da Luchino Chessa presidente della associazione 10 Aprile Familiari Vittime Moby Prince ODV. Scrive Chessa: “Gentilissimo Presidente Mattarella, l’11 giugno per me è un giorno particolare. è l’anniversario nella morte di mio fratello Angelo, con cui ho condiviso le battaglie per la verità e la giustizia sulla tragedia Moby Prince. Angelo se ne è andato da tre anni, prima della fine dei lavori della seconda commissione parlamentare di inchiesta, e confidava in una svolta positiva. Da un anno lavora la terza commissione parlamentare presieduta dall’Onorevole Pietro Pittalis. Ci sono tanti progressi e la verità sta scaturendo, dopo le verità di comodo emerse nelle aule dei tribunali fino al 2010”. Prosegue Chessa: “Noi familiari abbiamo rispetto per le Istituzioni e siamo convinti che alla fine di tutto si riesca ad avere almeno una verità storica, ma non so se avremo giustizia. Gentilissimo Presidente Le ho già mandato molte mail in questi ultimi quattro anni per chiederLe un suo intervento in presenza in occasione dell’anniversario della tragedia del Moby Prince che cade ogni anno il 10 aprile, ma i suoi collaboratori mi hanno sempre detto che era impegnato in altre attività. Ho mandato di recente una mail per chiedere la Sua disponibilità per il prossimo anniversario del 2026. Spero nella Sua disponibilità”.

Conclude: “Nel frattempo Le chiedo se sia possibile avere un incontro con i familiari delle vittime al Quirinale. Siamo cittadini normali e abbiamo bisogno del sostegno delle Istituzioni in cui crediamo fermamente”. Luchino Chessa aggiunge: “Sono fiducioso nell’operato della terza commissione presieduta dall’onorevole Pittalis che mi ha garantito di persona che continuerà a perseguire, come mi ha scritto, l’obiettivo comune ovvero la verità”.

Il presidente della Commissione parlamentare Pittalis ha dichiarato a ’La Nazione’: “Finalmente abbiamo acquisito documenti importati da Eni sull’accordo assicurativo stretto con la compagnia Navarma dopo la collisione del Moby Prince con la petroliera Agip Abruzzo”. Accordo per liquidare subito il massimo del risarcimento ai familiari delle vittime, senza contenziosi tra le società armatrici e all’insaputa all’epoca del Tribunale di Livorno. Ha aggiunto: “Ci siamo focalizzati sulle cause del cambio improvviso di direzione del Moby Prince in uscita dal porto di Livorno la sera del 10 aprile 1991. Dobbiamo capire cosa ha interferito sulla rotta del Moby. Abbiamo proseguito anche con le audizioni”. Nella collisione morirono 140 persone tra equipaggio e passeggeri,. Si salvò solo il mozzo Alessio Bertrand.