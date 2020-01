San Vincenzo (Livorno ), 31 gennaio 2020 - Il Comune di San Vincenzo vede complessivamente impegnare per il 2020, un importo complessivo di. 78.700,00 euro quale indennità di carica di sindaco, vicesindaco ed assessori. Questo è indicato nella determina n.29 del 22 gennaio.Nel calcolo delle indennità vengono tenuti in considerazione anche altri fattori per i comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione tali da alterare il parametro della popolazione dimorante. Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 50% di quella prevista per il sindaco ed agli assessori è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 45% di quella prevista per il sindaco.

La popolazione legale del Comune di San Vincenzo è pari a 7.023 residenti ricavata del censimento generale del 2011 (al 31 Dicembre 2019 i residenti iscritti risultano essere scesi a 6.665 di cui 3.133 maschi e 3532 femmine ndc) e può beneficiare della maggiorazione del 5% poiché la popolazione dimorante oscilla, nei mesi estivi, durante la stagione balneare, ed aumenta oltre il 30%. Il Comune di San Vincenzo può incrementare le indennità anche del 3% poiché le entrate proprie, rispetto al totale delle entrate sono superiori alla media regionale per fascia demografica. Il Comune può ancora beneficiare della maggiorazione del 2% poiché dall’ultimo rendiconto generale di gestione risulta che la spesa corrente pro capite è superiore alla media regionale per fasce demografiche. L’indennità mensile di carica del Sindaco e degli assessori è la seguente: Alessandro Bandini, sindaco, lavoratore dipendente in aspettativa, beneficiario dell’indennità per l’intero importo 2.760,98 euro; Delia Del Carlo vicesindaco, lavoratrice autonoma e pertanto beneficiaria di un’indennità mensile pari al 50% di quella del sindaco per 1380,49 euro; Percepiscono 621,22 euro sia Massimiliano Roventini, assessore, lavoratore dipendente non in aspettativa che Marco Bonicoli, assessore, pure lavoratore dipendente non in aspettativa. Entrambi pertanto beneficiaridi un’indennità mensile pari al 45% di quella del sindaco ridotta della metà. Invece Elisa Malfatti, assessore, esercente attività imprenditoriale e pertanto beneficiaria di un’indennità mensile pari al 45% di quella del Sindaco per l’intero importo: 1.242,44 euro. Gli importi sono al lordo delle trattenute (previdenziali e fiscali) come indicato dalle normative.

Piero Bientinesi