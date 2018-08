Cecina (Livorno), 20 agosto 2018 - Un compleanno speciale: 106 anni. Una bella festa, con intorno l'affetto della famiglia. Tripolino Giannini, classe 1912, spegne le candeline su una torta che fatica a contenerle tutte. Una bella festa quella di Cecina, con la partecipazione anche dell'amministrazione comunale, in particolare il vicesindaco Giovanni Salvini e l'assessore Lia Burgalassi, che hanno portato i saluti del sindaco Samuele Lippi. Tripolino Giannini è tra l'altro diventato il più anziano bersagliere d'Italia. Per molti anni ha gestito un negozio di frutta e verdura in città.