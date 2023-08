Completato a Livorno da Lubsen il refit del megayacht Oasis

Livorno, 4 agosto 2023 - Ultimato da Lusben nel cantiere di Livorno il refit del mega yacht Oasis costruito da Lürssen ad Amburgo nel 2006.

L'armatore, che si era già affidato a Lusben nel 2021 per la verniciatura totale dello scafo, ha scelto nuovamente il cantiere di Livorno per effettuare un intervento di estensione della beach area, allungata di 3,60 metri per una totale lunghezza dello yacht che da 59.40 passa a 63 metri, e molteplici lavori di manutenzione sul main deck e sull'upper deck inclusa la sostituzione del teak che lo hanno reso più armonioso ed elegante.

Desiderio dell'armatore, infatti, spiega una nota, era di estendere la beach area per poter rendere la zona di poppa più vivibile ed accogliente per gli ospiti durante l'estate. L'intervento di refit ha coinvolto circa 40 persone con diverse competenze.

Un interno di Oasis

Per realizzare l'estensione della beach area, il cantiere, seguendo le scelte stilistiche di Fm Architettura per tutti gli aspetti legati al design e alla decorazione ed il progetto navale dello Studio sole, con i quali si è lavorato in sinergia durante tutte le fasi di lavorazione, ha effettuato un profondo intervento di carpenteria, tramite taglio nesting direttamente sulla spiaggetta, e ha dovuto allungare di quasi due metri le due code presenti all'estremità poppiera delle fiancate dello scafo per dare armonia all'immagine d'insieme.

Per Gianni Paladino, commercial director di Lusben, «il progetto di refit appena concluso su Oasis di Lürssen Yachts, che fa seguito a quello completato sulla stessa imbarcazione nel 2021, rappresenta la fiducia che Comandante e Armatore ripongono in Lusben. Grazie alla sinergia che si è creata tra il project management, il team di lavoro, il comandante e tutto l'equipaggio, è stato possibile portare a termine un progetto complesso in tempi ridotti con massima soddisfazione dell'armatore».