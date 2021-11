Lutto nella comunità campese. E’ morto mercoledì pomeriggio all’ospedale di Pavia, dopo una breve malattia, Alessandro Benti, per 40 anni vigile urbano a Campo nell’Elba. In gioventù, apprezzato calciatore dell’’Audace e, per molti anni, della Campese di cui è stato uno degli storici capitani. Aveva 67 anni. Dal 2016 era in pensione. La...

Lutto nella comunità campese. E’ morto mercoledì pomeriggio all’ospedale di Pavia, dopo una breve malattia, Alessandro Benti, per 40 anni vigile urbano a Campo nell’Elba. In gioventù, apprezzato calciatore dell’’Audace e, per molti anni, della Campese di cui è stato uno degli storici capitani. Aveva 67 anni. Dal 2016 era in pensione. La notizia della sua scomparsa ha colto di sorpresa tutti coloro che lo conoscevano, destando unanime cordoglio. "Alessandro – dice l’assessore Silvano Mortula, amico, collega e per alcuni anni suo responsabile – era un uomo equilibrato, sempre in grado di portare una soluzione ai problemi e professionalmente molto preparato, preciso e competente nel suo lavoro. Amava la pesca, il calcio ed era appassionato di politica. Aveva fatto il militare nella Folgore, poi aveva vinto il concorso per vigile prendendo servizio prima a Marciana e poi a Campo. Ha curato per anni la parte della Polizia Amministrativa dimostrando sempre grande dedizione per il suo lavoro" I colleghi, gli amici e tutta la comunità campese lo ricordano con grande affetto perchè Alessandro era una persona buona, riservata, sempre gentile e disponibile con tutti. Chi lo conosceva bene sapeva quanto era grande il dolore che portava dentro di sè dopo la morte, 9 anni fa, della moglie Mariella, molto conosciuta sull’isola perchè gestiva il ristorante "Il Cacciucco" nel centro storico di Marina di Campo. Nonostante la terribile perdita non aveva mai perso il sorriso e fino a qualche settimana fa era spesso a dare una mano al figlio Giacomo nel suo ristorante alla Foce. I funerali si svolgeranno domani alle 10.30 nella chiesa di san Gaetano. Ai figli Giacomo e Gianluca ed alla madre Edda le condoglianze della nostra redazione.