Con arnesi da scasso intorno alle auto in sosta, bloccati dai carabinieri

Rosignano Solvay – Una pattuglia di carabinieri di Rosignano Solvay in servizio di pattuglia ha notato due giovani di 24 e 26 anni aggirarsi con atteggiamento sospetto attorno ad alcune auto in sosta a Pietrabianca.

La loro presenza era stata segnalata anche dalla centrale di Cecina che aveva ricevuto una telefonata da un cittadino.

I carabinieri hanno seguito i due giovani, poi li hanno fermati per controllo mentre si stavano allontanando, sorprendendoli in possesso di vari attrezzi da scasso. I due sono stati denunciati a piede libero per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli in concorso mentre gli attrezzi sono stati sequestrati.