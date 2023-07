Con l’auto sulla spiaggia, resta imprigionata: scatta la multa

Livorno, 30 luglio 2023 – Con l'auto sulla spiaggia del sale, ad Antignano, letteralmente imprigionata nel ghiaino. È successo ad una donna livornese di 28 anni. Sono stati alcuni bagnanti mattinieri ad avvertire la polizia municipale, questa mattina.

Così poco prima delle 8 sono iniziati i tentativi per rimuovere l'auto: il carro attrezzi convenzionato con il Comune non ce l'ha fatta. Perciò la polizia municipale si è dovuta rivolgere ai vigili del fuoco che dopo avere lavorato a lungo, a fatica sono riusciti intorno alle 10 a spostare il veicolo. Intanto alla donna è stata contestata la violazione del Codice della navigazione per occupazione del suolo demaniale marittimo con l'auto. Un vero e proprio illecito che le costerà una sanzione fino a 600 euro.