Con l’auto travolge un ciclista, la conducente rischia il linciaggio

Livorno, 9 ottobre 2023 – Notte violenta in piazza Damiano Chiesa a Livorno. Tutto è partito da un incidente, in cui è rimasto coinvolto un ciclista che è stato travolto da un’auto al semaforo tra via Gramsci e viale Alfieri.

Lo schianto è stato molto violento. Il parabrezza del veicolo è andato in frantumi. In base alle prime informazioni e stando a quanto dichiarato da alcuni passanti che hanno assistito alla scena, alcuni parenti del ciclista – che è rimasto ferito in seguito all’incidente ma non in gravi condizioni – sono accorsi sul luogo dell’incidente e hanno iniziato ad aggredire la conducente dell’auto che ha rischiato il linciaggio.

In difesa della ragazza alla guida dell’auto sono accorsi alcuni giovani che si trovavano lì vicino. È scoppiata una rissa. E sembra che siano spuntati anche dei coltelli.

Sia l’incidente che la rissa sono accaduti proprio davanti ad alcuni agenti della polizia municipale che si trovavano nei paraggi. Gli agenti della municipale, in seguito, hanno chiamato rinforzi. E sono arrivate sul posto le pattuglie dei carabinieri che a fatica hanno riportato la calma.