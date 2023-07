Con lo scooter contro un muretto, grave un ragazzo di 24 anni

Portoferraio (Isola d’Elba, Livorno), 19 luglio 2023 – Rientrava da una festa in spiaggia a Lacona con gli amici, il 24enne elbano che verso e 1,30 di notte del 19 luglio ha perso il controllo del suo scooter 125 ed è finito contro un muretto della carreggiata.

Per il forte impatto il ragazzo ha accusato un trauma cranico e varie escoriazioni ed è stato immediatamente trasportato con l’elicottero Pegaso all’ospedale Le Scotte di Siena in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Pubblica Assistenza del Santissimo Sacramento di Portoferraio e l’automedica, sempre da Portoferraio.

Il ragazzo era molto spaventato ma non ha mai perso conoscenza. I suoi genitori sono partiti immediatamente per Siena, ma al momento non ci sono aggiornamenti sulle condizioni, che restano al momento gravi.

v. p.