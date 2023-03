Con “Medi 2023” da Livorno arriva un messaggio di pace

La platea del Goldoni

Livorno, 16 marzo 2023 – “Io credo che il Mediterraneo sia il nostro futuro e il nostro problema oggi, ma è difficile da comprendere. E per comprenderlo la scelta che abbiamo fatto con questo convegno a Livorno e la Comunità di Sant'Egidio è quella di comprenderlo attraverso le città, così se ne coglie l'unitarietà e i mondi diversi”.

Lo ha detto Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant'Egidio, oggi a Livorno prima di intervenire ai lavori del convegno Medì «Le città hanno un'anima», organizzato dalla stessa Comunità. Parlando con i giornalisti a proposito dei flussi migratori e della drammaticità di questi giorni, Riccardi ha sottolineato che «la tendenza si deve invertire, ma per invertirla occorre fare molte e diverse cose: prima di tutto non terrorizzarsi e non gridare all'allarme.

Secondo, aumentare i flussi legali e i corridoi umanitari per i rifugiati, anche perché la nostra società ha bisogno dei migranti e della manodopera straniera». «Quindi non è solo buon cuore, ma anche una nostra necessità - ha aggiunto -. E infine non dobbiamo vergognarci di dire che quando qualcuno si perde nel Mediterraneo è un pezzo della nostra anima che se ne va. E questo è italiano, umano e cristiano».