Legambiente: “Concessione delle spiagge, serve ristabilire le regole”

Portoferraio (Livorno) 14 dicembre 2023 – In Toscana i tempi dell’applicazione della direttiva europea Bolkenstein potrebbero allungarsi al 31 dicembre 2024, secondo un differimento della legge Draghi (118/2022).

È quanto emerso dall’ultima riunione di Regione e Anci del 13 dicembre scorso, a cui hanno partecipato anche le amministrazioni dell’isola d’Elba che ora stanno procedendo ad una nuova mappatura urbanistica.

La questione è spinosa dicono da Legambiente. “Se si mappano scogliere e piccole spiagge inaccessibili, si modifica artificialmente la situazione e difficilmente l’Europa accetterà questi trucchetti”, ha dichiarato Umberto Mazzantini, responsabile mare di Legambiente Toscana.

Secondo Legambiente le regole vengono puntualmente saltate. “Purtroppo, di proroga in proroga si è creata un’economia fuori controllo, come un malato che è andato in cancrena e adesso è molto più difficile da curare. Ma non dimentichiamoci che parlare di spiagge significa parlare della sostenibilità ambientale di un territorio pubblico. Se già l’Italia è un’anomalia europea, la situazione toscana è paradossale, perché da noi non ci sono limiti normativi alle concessioni. All’Elba abbiamo Punti Blu che di fatto sono stati trasformati in concessioni balneari permanenti. Come Legambiente ci interessa capire se le concessioni attuali siano sostenibili, e in gran parte non lo sono. Si dovrebbe puntare sulla loro revisione, ripensando quello che è diventato un territorio industrializzato. I nuovi bandi delle amministrazioni comunali dovrebbero imporre regole ben precise: la spiaggia di ripulisce a mano, i bagni devono dotarsi di impianti di energie rinnovabili e di risparmio idrico ed energetico, si deve favorire il recupero delle dune ove presenti e occuparsi di pulire i tratti di spiaggia pubblica adiacenti, solo per fare alcuni esempi".

V.P.