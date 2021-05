Livorno, 18 maggio 2021 - Usb Porto chiede chiarezza su concessioni, contratti, appalti e sicurezza. Stabilizzazione immediata dei precari storici di Intempo. Rispetto della legge 84/94 e subito nuove elezioni per gli Rls di sito. "Dopo aver chiesto un chiarimento scritto all’Autorità Portuale di Livorno sui contratti in essere tra compagnie armatoriali e terminalisti ( art .18) ed ai relativi appalti (tipologia di contratto, società a capo e navi di riferimento ) - fa sapere il sindacato - dobbiamo constatare la sconcertante assenza di risposte dell’Authority che dovrebbe essere il garante del rispetto della legge 84\94 e della regolamentazione portuale. Questa mancata chiarezza produce di fatto incertezza tra i lavoratori del porto delle varie aziende. Come sindacato USB non vogliamo che questa situazione ricada ancora una volta sui lavoratori".

Il sindacato fa sapere inoltre che "di recente il gruppo dei lavoratori precari di Intempo con più anzianità , ha deciso di passare in blocco a USB. Nella giornata di lunedì si è svolto il primo incontro tra una loro rappresentanza, accompagnata da alcuni delegati provinciali USB, e la dirigenza di ALP. Abbiamo chiarito la nostra posizione: i lavoratori in questione, che da 12 anni svolgono le proprie mansioni assunti da agenzia interinale, devono essere stabilizzati. Nei prossimi giorni andrà avanti la trattativa con l’azienda".