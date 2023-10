Conducenti spericolati sul colle di Montenero

Livorno, 26 ottobre 2023 – Tazio Nuvolari, pilota leggendario degli anni’30, vinse cinque volte correndo sul ’circuito di Montenero’ che saliva fino a Castellaccio. Una curva del circuito gli fu intitolata. Proprio qui e lungo le strette strade che salgono e scendo dal ’sacro colle’ sfrecciano ben altro tipo di piloti: sono conducenti di auto, moto e scooter che non rispettano i limiti di velocità e rappresentano un serio pericolo per chiunque". A segnalarlo all’assemblea del Consigli di Zona 5 lunedì sera, sono stati i residenti di Montenero e Castellaccio. "La situazione impone provvedimenti urgenti – la richiesta fatta dai cittadini rivolgendosi al presidente del Consiglio di Zona 5 Marco Chimenti – come l’istituzione della zona 30 a Montenero e dintorni e la realizzazione di attraversamenti pedonali con dossi per costringere tutti i conducenti a rallentare". I cittadini hanno anche ricordato che la zona tra Montenero e Castellaccio "è sprovvista di marciapiedi". Dopo il sopralluogo fatto tra una delegazione dell’Associazione Vivi Montenero e l’assessore Giovanna Cepparello ai primi di giugno, sono stati avviati i lavori per dotare di marciapiedi via di Montenero fino all’altezza del parcheggio del cimitero dove, sempre su richiesta dell ’Associazione Vivi Montenero, ad anno nuovo dovrebbe essere installata una fontanella per l’acqua di alta qualità di Asa. All’assemblea è stato inoltre ribadito il "no" dei cittadini di Montenero "alla raccolta del vetro con le nuove campane verdi, che hanno sostituito la raccolta porta a porta per questa tipologia di rifiuto". Per i monteneresi "le campane sono scomode perché poche e lontane dalle abitazioni. I più svantaggiati sono gli anziani. Rivogliamo il porta a porta anche per il vetro che funzionava benissimo".

M. D.