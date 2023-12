Conservatorio Mascagni, eccellenza livornese: “Avanti con il progetto dell’auditorium” / Foto e video

Livorno, 5 dicembre 2023 – Attenti a quei due: il direttore del Conservatorio Pietro Mascagni di Livorno, maestro Federico Rovini, e il presidente, professore Emanuele Rossi, dopo l’acquisto all’asta dell’immobile dell’ex cinema-teatro Lazzeri, per farne l’auditorium per gli allievi del Conservatorio, non si fermeranno davanti a nulla per portare a compimento questo progetto.

Gli ostacoli si sono già palesati per i due intrepidi Rovini e Rossi: «La Soprintendenza ai beni storici e artistici non era d’accordo con noi a collocare sulla facciata del Lazzeri un paio di nostri manifesti per dare il segnale alla città che il Mascagni è sbarcato al Lazzeri. Alla fine però ce l’abbiamo fatta. Basti pensare che fino a pochi giorni fa nelle due cornici esterne al Lazzeri c’erano i manifesti del ristorante che prima era stato aperto qui».

Così in concomitanza con la scopertura dei due manifesti, è stato dato il via in musica (con l’ensemble dei sassofoni diretta dal Maestro Valerio Barbieri) all’anno accademico 2023-24 del Mascagni in piazza Guerrazzi, davanti al Lazzeri.

Tra le autorità la senatrice Alessandra Gallone, consigliera delegata del Ministero dell’Università, ha espresso parole di elogio per il Mascagni: «Il Conservatorio Mascagni è uno dei pilastri del Paese, perché latore di cultura. Il Ministero che oggi rappresento sarà al suo fianco per il progetto Lazzeri».

Al Teatro 4 Mori poi la professoressa Silvana Sciarra (Presidente emerita della Corte Costituzionale) ha parlato di cultura nella Costituzione. Infine esibizione dell’Orchestra Mascagni con la Sinfonia n. 5 di Schubert.

M. D.