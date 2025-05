Consulta dei Giovani di Livorno, ecco come partecipare

Livorno, 29 maggio 2025 - Dopo l'annuncio arrivato qualche mese fa della nascita di un nuovo organo politico rivolto esclusivamente ai più giovani sono finalmente state rese pubbliche dal Comune le modalità tramite cui presentare la propria candidatura ed aderire così alla nuova Consulta dei Giovani. Il Comune di Livorno ha infatti pubblicato sul proprio sito l'avviso pubblico di manifestazione d'interesse per la presentazione delle candidature alla nuova Consulta Giovanile, uno spazio partecipativo e democratico in cui ragazze e ragazzi potranno avere voce attiva nella vita pubblica della città.

L'ultima data disponibile per presentare la propria candidatura sarà il 9 giugno 2025

La Consulta Giovanile è un organismo consultivo permanente dell’Amministrazione Comunale, nato per promuovere il protagonismo giovanile, la cittadinanza attiva e il confronto con le istituzioni locali. Un luogo di incontro, dialogo e proposta per chi vuole contribuire in prima persona alla costruzione di una Livorno più vicina ai giovani. Chi può candidarsi? Tutti i giovani che, alla data di scadenza del bando (9 giugno 2025), abbiano i seguenti requisiti: • Età compresa tra i 16 e i 34 anni (non devono aver compiuto 35 anni); • Residenza o domicilio a Livorno, oppure legami significativi con il territorio (scolastici, lavorativi, familiari, sociali); • Non ricoprire incarichi politico-istituzionali né avere un rapporto lavorativo con il Comune; • Non avere condanne penali o procedimenti in corso; • Condividere e aderire ai principi dello Statuto della Consulta. Come presentare la candidatura? Per candidarsi è sufficiente inviare entro il 9 giugno 2025 una mail a cred@comune.livorno.it con oggetto: "Presentazione candidature alla Consulta Giovanile del Comune di Livorno" Alla mail devono essere allegati: • Modulo di candidatura compilato e firmato (allegato A dell’avviso); • Curriculum vitae; • Copia di un documento di identità; • Autocertificazione penale (assenza di condanne e procedimenti in corso). Per i minorenni, la domanda dovrà essere compilata anche da un genitore o tutore legale. Scadenza presentazione domande: 9 giugno 2025 Per leggere l’avviso completo, scaricare il modulo di domanda e consultare lo Statuto della Consulta, visita il sito del Comune di Livorno o scrivi a cred@comune.livorno.it