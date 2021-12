Marciana Marina, 22 dicembre 2021 - L'elbano Pietro Gentili, alunno dell'Isis 'Foresi', è stato eletto portavoce delle Consulte provinciali degli studenti di tutta la Toscana. A renderlo noto con un post sulla sua pagina Facebook è stato lo stesso studente marinese che attualmente ricopre anche le cariche di presidente della Consulta degli studenti della provincia di Livorno e di segretario del Forum giovanile dell'Arcipelago Toscano.

"Quando ho visto il risultato - scrive Gentili - mi sono emozionato. Un compito difficile, una sfida gravosa, ma che già mi fa sognare (e pensare) i cambiamenti che potremo inseguire per i 170.000 studenti di questa magnifica regione. La parola d'ordine di questa esperienza sarà "ascolto", saper ascoltare, interpretare e rappresentare le istanze dei ragazzi toscani, per costruire una scuola ed una società alla loro altezza. Una missione che prendo con passione e dalla quale non mi tirerò indietro, ne lo faranno gli altri, eccezionali, presidenti delle consulte provinciali degli studenti della Toscana".