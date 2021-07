Contagi più alti rispetto ai primi giorni di luglio, ma ieri 441 casi in Toscana, rispetto ai 470 di venerdì e ai 505 di giovedì. Quindi la risalita dei casi, dovuta anche alle feste per la vittoria dell’Italia agli Europei, sembra essere meno forte in questi ultimi giorni. Bisognerà valutare...

Contagi più alti rispetto ai primi giorni di luglio, ma ieri 441 casi in Toscana, rispetto ai 470 di venerdì e ai 505 di giovedì. Quindi la risalita dei casi, dovuta anche alle feste per la vittoria dell’Italia agli Europei, sembra essere meno forte in questi ultimi giorni. Bisognerà valutare nella prossima settimana l’evoluzione. Intanto ieri nella provincia di Livorno, come informa il consigliere regionale Gianni Anselmi, ci sono stati 29 nuovi casi (18 a Livorno, 3 a Collesalvetti, 2 a Rosignano, 1 a Cecina, 1 a Castagneto, 2 a Campiglia, 1 a Piombino, 1 a Rio. Abbiamo avuto quindi un calo rispetto ai 46 casi di venerdì. A livello regionale ieri dunque 441 nuovi casi, 140 guariti, ma soprattutto nessun decesso, come ormai avviene da giorni. La percentuale positivitamponi prime diagnosi esaminati ieri è stata pari al 7,6%. Per quanto riguarda i ricoveri covid, un ricovero in più (in totale in Toscana siamo quindi a 99), +2 le terapie intensive (totale Toscana 14).

Dei 441 casi registrati ieri sono stati così suddivisi: Firenze 137;- Prato 38; Pistoia 28 (totale asl centro 209). Massa-Carrara 17; Lucca 80; Pisa 41; Livorno 29 (totale asl nord-ovest 161). Arezzo 33; Siena 26; Grosseto 12 (totale asl sud est 71). Alle 12 di ieri erano state effettuate complessivamente 3 milioni e 790.361 vaccinazioni, 50.270 in più rispetto alle 12 di venerdì, un numero molto alto per la media giornaliera toscana. Le Asl del Sistema Sanitario Regionale proseguono la vaccinazione anche oggi.

