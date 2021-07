Il 9 luglio a Giovanni Ceraolo, segretario provinciale del sindacato Asia Usb, è stato notificato l’ordine di esecuzione della carcerazione relativo alla condanna diventata definitiva per le contestazioni del 2012 all’allora segretario del Pd Pier Luigi Bersani, contenute con cariche di polizia, e per le manifestazioni di piazza successive nelle quali ci furono altre cariche di polizia. Il Tribunale ha condannato Ceraolo a 2 anni, 6 mesi e 20 giorni di prigione. Le accuse sono di resistenza a pubblico...

Il 9 luglio a Giovanni Ceraolo, segretario provinciale del sindacato Asia Usb, è stato notificato l’ordine di esecuzione della carcerazione relativo alla condanna diventata definitiva per le contestazioni del 2012 all’allora segretario del Pd Pier Luigi Bersani, contenute con cariche di polizia, e per le manifestazioni di piazza successive nelle quali ci furono altre cariche di polizia. Il Tribunale ha condannato Ceraolo a 2 anni, 6 mesi e 20 giorni di prigione. Le accuse sono di resistenza a pubblico ufficiale, manifestazione non autorizzata e lesioni. E’ anima delle occupazioni abusive per l’emergenza sfratti a Livorno per le quali ha in corso sedici procedimenti penali.

Insieme a lui sono stati condannati altri 20 attivisti di cui 4 con condanne superiori alla sospensione condizionale della pena, come per Careaolo, oltre a 80 mila euro tra risarcimenti e ammende.

Commenta Giovanni Ceraolo dalla sua pagina facebook: "Sono stato condannato principalmente perchè sarei, secondo i giudici, il responsabile morale di quei fatti. Non ho tirato sassi, nè transenne, ma per loro è lo stesso. Secondo il Tribunale devo scontare 2 anni, 6 mesi e 20 giorni. Ho la possibilità di chiedere delle misure alternative al carcere e ovviamente lo farò. Sarà il Giudice di Sorveglianza a decidere". Sulla pagina Facebook ‘Livorno non si piega’ si legge: "La Cassazione, confermando una prassi ormai consolidata in questi e in altri casi, ha deciso il 24 giugno scorso di considerare inammissibile in ricorso presentato dagli avvocati (di Ceraolo e degli altri imputati, ndr). Tutto ciò nonostante vi fossero gravi irregolarità procedurali nella sentenza di appello".

I fatti che hanno portato anche alla condanna di Ceraolo sono legati alle contestazioni durante un comizio del Pd alla stazione marittima il 30 novembre 2012. Ci furono diverse cariche delle forze di polizia. Il giorno successivo, primo dicembre, con un presidio itinerante nel centro della città in piazza Cavour varie realtà politiche, sociali e sindacali della sinistra denunciarono le cariche della sera prima.

"Al termine mentre veniva annunciata la conclusione della manifestazione, i funzionari della questura fecero schierare polizia e carabinieri in assetto antisommossa – ricorda Ceraolo – Dopo venne ordinata senza preavviso una carica illegittima e indiscriminata in piazza Cavour contro in cui rimasero coinvolti anche passanti. Domenica 2 dicembre fu convocato un altro presidio che si trasformò presto in una grande manifestazione di massa fino alla Prefettura dove ci furono altre cariche di polizia".

Monica Dolciotti