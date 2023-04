Contrassegni Ztl/Zsc, prorogati i termini per il rinnovo tramite la nuova piattaforma online

Livorno, 3 aprile 2023 – L’amministrazione comunale ha prorogato i termini per il rinnovo dei contrassegni ZTL/ZSC tramite la nuova piattaforma online “Portale ZTL, ZSC e contrassegno disabili”.

Questo portale, in funzione dallo scorso novembre, oltre a rendere possibile la gestione completamente automatizzata dei contrassegni, consente l’adeguamento alla normativa nazionale che prescrive l’identificazione del titolare mediante un sistema di identità digitale (Spid, Cie o Cns) e fornisce all’amministrazione un quadro aggiornato dei permessi effettivamente utilizzati, con controlli della sosta più efficienti a tutto vantaggio dei residenti in regola.

Al portale devono registrarsi anche i residenti che intendono rinnovare il permesso “prima auto” (che rimane gratuito).

Tutte le scadenze

Per consentire agli interessati di mettersi in regola, l’amministrazione comunale di Livorno ha stabilito di posticipare i termini per il rinnovo dei contrassegni (inizialmente fissati al 31 marzo 2023) in questo modo: al 31 dicembre 2023 il termine finale per la conferma gratuita delle abilitazioni “Residenti” relative alla prima auto del nucleo familiare; al 31 maggio 2023 il termine finale per la conferma delle abilitazioni “Residenti” relative alla seconda auto del nucleo familiare e successive; al 31 maggio 2023 il termine di validità per tutte le abilitazioni annuali a cadenza fissa (categorie professionali e assistenziali quali medici, veterinari, agenti di commercio, giornalisti, strutture ricettive, imprese, officine, associazioni di categoria, ecc.).

Maggio e dicembre

In altre parole, entro il 31 maggio devono essere rinnovate le autorizzazioni a pagamento relative alle seconde e terze auto dei residenti e i permessi riservati alle categorie professionali, mentre entro il 31 dicembre dovrà essere effettuato il rinnovo gratuito dei permessi residenti prima auto, sempre tramite il nuovo portale online.

Al portale (https://permessiztlzsc.comune.livorno.it/) si accede esclusivamente tramite Spid, Cie o tessera Cns con lettore di smart card.

Per chi non usa il portale

I cittadini assolutamente impossibilitati a utilizzare lo Spid e le strumentazioni informatiche potranno usufruire di un servizio di supporto presso lo Sportello della Mobilità (Palazzo Anagrafe 3° piano) su appuntamento da richiedere con messaggio Whatsapp al numero 342 662 8606 oppure telefonando al numero 0586 820333 il lunedì in orario 8-9 e 14–16, il martedì in orario 8-9 e 14–15.30, il giovedì 14–15.30, il venerdì 8-9.

I residenti già titolari di contrassegno per seconde e terze auto riceveranno a casa tramite servizio postale una comunicazione con le indicazioni per il rinnovo e il pagamento, che dovrà essere effettuato, come già detto, entro il 31 maggio 2023 (la tariffa è di 60 euro per il secondo contrassegno, di 150 euro per il terzo e successivi).

A prescindere dalla comunicazione in cartaceo, si potrà comunque procedere autonomamente accedendo alla piattaforma e seguendo le istruzioni per il rinnovo, il pagamento e la stampa del contrassegno (di cui rimane obbligatoria l'esposizione sul cruscotto della vettura). Per altri chiarimenti è possibile scrivere a [email protected]