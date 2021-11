Marciana Marina, 10 novembre 2021- L’amministrazione comunale marinese ha pubblicato il bando per l’assegnazione di contributi agli studenti residenti che frequentano le scuole superiori o l'università appartenenti a nuclei familiari con Isee inferiore a 25.000 euro.

Il contributo può essere utilizzato per acquisto libri di testo o altro materiale didattico, servizi scolastici, trasporto scolastico (abbonamento servizi pubblici locali) o spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede.

Gli studenti universitari devono avere un'età inferiore ai 26 anni e devono aver maturato almeno la metà dei crediti formativi previsti per l’anno di corso frequentato. I requisiti relativi all’età non si applicano agli studenti diversamente abili.

L’incentivo economico è attribuito ai richiedenti in possesso dei requisiti secondo una graduatoria unica comunale stilata in ordine di Isee crescente, fino e non oltre il valore massimo di 25.000 euro e fino ad esaurimento delle risorse comunali.

Il suo importo è stabilito per ordine di scuola e viene erogato annualmente nella misura di 700 euro per gli studenti delle superiori e di 900 euro per gli studenti universitari fuori sede.

La domanda di ammissione al bando, da redigere sull'apposita modulistica disponibile sul sito web del comune, e la documentazione richiesta devono essere presentate entro le ore 12 del prossimo 30 novembre. Per ulteriori informazioni, gli utenti possono chiedere un appuntamento all'ufficio istruzione del Comune telefonando ai numeri 056599002, 056599041, 056599368.