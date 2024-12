Contro le emissioni inquinanti delle navi, la petizione a quota 1500 firme

Livorno, 2 dicembre 2024 – L’Associazione porto pulito questa mattina ha depositato in Comune a Livorno la petizione popolare che ha raccolto 1500 firme. La richiesta, specifica Luca Ribecchini referente dell’associazione, è che venga presa in considerazione in consiglio comunale la situazione delle emissioni inquinanti delle navi e sul monitoraggio dell'aria nell'area portuale per le quali l’associazione è in allarme.